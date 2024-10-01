12月26日からNetflixで独占配信されるドラマシリーズ『イカゲーム』シーズン2より、シーズン1で主人公・ギフンらを“イカれたゲーム”へ案内した謎のセールスマン（コン・ユ）が、出勤前のルーティンを公開するGRWM（Get Ready With Me）特別映像が解禁された。【動画】セールスマンの出勤までの2時間をのぞき見『イカゲーム』シーズン2特別映像本作は、膨大な借金や深刻なトラブルにより人生を諦めかけた者たちが、“人生