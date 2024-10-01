東京〜新大阪の東海道新幹線が開業から60周年。10月1日の出発式が行われた東京駅19番線ホームには鉄道ファンも多く訪れました。6時の出発に合わせテープカットJR東海は2024年10月1日、東京〜新大阪間を結ぶ東海道新幹線が開業60周を迎えたことを記念し、「のぞみ1号」の出発式を行いました。60周年の出発前にホームに待機する「のぞみ1号」（乗りものニュース編集部撮影）。式典は60年前のきょう、新大阪行きの「ひかり1号」が