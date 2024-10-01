ポストシーズン進出の１２チームが決まった米大リーグは日本時間２日からワイルドカードシリーズがスタートする。その４カードの見どころなど展望する。＊＊＊＊＊【アストロズ×タイガース】最近８年間い７度のポストシーズンに進出しているアストロズ。一時は１０ゲーム差をつけられていたが夏場からの逆襲で４年連続地区優勝を決めた。一方のタイガースも９月７日からの１８試合に１５勝３敗の快進撃で１０年ぶりの