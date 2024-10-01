中国で小学生の息子を持つある女性のしつけ方が注目されている。学校でクラスメートに水をかけていじめた息子に、この女性は自ら水をかけ、被害生徒の心境を同じように感じさせた。２９日、香港サウスチャイナモーニングポスト（ＳＣＭＰ）によると、中国浙江省在住の女性Ａ氏は、小学３年生の息子を家の外に立たせ、２階から水をかけた。公開された動画で息子は「水をかけちゃダメ」と叫んだ。これに対し、Ａ氏は「これが面白いと