イスラエル国防軍が３０日夜（現地時間）、レバノンとの国境を封鎖して砲撃を加えるなど小規模な地上戦の手順に入ったという観測が出ている。ロイター通信など外信によると、レバノンの武装組織ヒズボラは１日午前０時ごろ声明を出して「国境の村を通過するイスラエル国防軍をレバノン民兵隊が攻撃した」とし、国境地帯を横切るイスラエル国防軍の動きも捉えたと明らかにした。前日夜、イスラエル国防軍は国境越えてレバノン南部に