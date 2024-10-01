「有権者が彼女といかなる政治的意見の相違を持っていようと、唯一の愛国的大統領候補はカマラ・ハリスだけです」米ニューヨークタイムズ（ＮＹＴ）は３０日（現地時間）、今回の大統領選挙で民主党大統領候補のカマラ・ハリス副大統領への支持を公式宣言した。ＮＹＴはこの日、編集委員会名義で公開した「大統領のための唯一の愛国的選択」という見出しの記事で「ハリスは必要な代案、それ以上」とし「副大統領、上院議員、州法務