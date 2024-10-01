韓国のシニアモデル、チェ・スンファさん（８１）が「歴代最高齢」でミス・ユニバース・コリアに参加して話題になっている。米国メディアＣＮＮは２８日（現地時間）、ソウルでミス・ユニバース大会に出場したチェさんに光を当てた。ミス・ユニバースは数十年間、出場者年齢を１８〜２８歳に制限し、妊婦や既婚者、結婚歴のある人の出場を禁止してきた。これに対して時代錯誤的という批判が出てきたため該当の規定が削除され、これ