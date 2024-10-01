見限られた──と言っても過言ではない。【もっと読む】五輪ニッポン スポーツ団体が続出破産危機…引き金を引いたのはJOC26日、トヨタが国際オリンピック委員会（IOC）とのスポンサー契約をパリ五輪限りで、更新はしないことを正式に発表した。トヨタはIOCと2015年から今年までの10年契約を結んでおり、その額は約1300億円ともいわれていた。トヨタの五輪撤退は以前からささやかれており、今月の全米ディーラー大会で、豊田