【日本女子オープン】最終日❤ＳＥＸＹすぎるっ！！！❤ 原英莉花、胸元パックリの純白衣装で前かがみ！！！「いやあ、強いですね」と、驚きの声を上げたのは小暮博則プロだ。舞台は大会史上最長。10センチ以上の深いラフと砲台グリーンも選手を苦しめた。この難コースで唯一、2桁アンダー（通算10アンダー）で優勝したのが竹田麗央（21）だ。4月のツアー初優勝から早くも7勝目。ツアー制度施行後では、畑岡奈紗が