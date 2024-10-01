先日、都心（中央区）のビジネスホテルを予約して改めて宿泊代の高騰に驚いた。1カ月前の予約で、平日のシングル料金は1万7000円が最安値だった。昨年同時期に泊まった時は1万2000円、一昨年は7500円だったことを考えると値上げに驚くほかない。“富士山隠し”の幕をコンビニが撤去していた…インバウンド急増の複雑心境を地元飲食店が吐露東京への出張で都心のビジネスホテルに泊まることの多い神戸国際大学の中村智彦教授が