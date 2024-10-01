昨年7月に閉館したのが、駅前ランドマークとして50年間親しまれてきた東京・中野の中野サンプラザ。高齢化進む建設業界で二重三重のひずみ浮き彫り…69歳測量士が安全確保怠った建設会社を提訴今年度内の着工、2029年の竣工で地上61階、高さ250メートルの高層複合施設の建設など再開発が計画されていた。だが、昨今の建築費高騰で、当初予定の事業費2639億円を900億円超上回る金額が建設会社から提示され、計画見直しが迫ら