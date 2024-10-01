【自民党と企業献金 蜜月の半世紀】#9【初回・表あり】献金1億円超は46年間で249社…企業・団体献金は3年で記録破棄の「もう1つの裏金」だ非正規への追い込み30年（1）◇◇◇30年前の1994年、日本の非正規雇用の割合は20.3％だった。それが2023年には37.1％に。非正規雇用で働く人は不安定な上に賃金が低迷し、将来への不安は募るばかりだ。政権を長らく運営してきた自民党が、企業献金を受けて財界の要望に応え