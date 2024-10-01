自民党の石破茂総裁（67）は9月30日に党本部で記者会見し、次の衆議院選挙を10月27日投開票とすると表明した。会見には新たに就任した菅義偉副総裁（75）も出席。就任のあいさつを行ったが、その姿に対し、《ガースーだいぶイメージ変わったな。大丈夫なんかなぁ？》といった声がX（旧ツイッター）に上がった。【もっと読む】石破新総裁もやはり“政治屋”…早くもブレブレで泉房穂氏も「“手のひら返し”情けない」と落胆菅氏