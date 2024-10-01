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ベッキーにも「イッテQ復活待望論」カギは内村光良の身内びいきか

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 手越祐也の復帰が明らかになった「イッテQ」について、ゲンダイが報じた
  • 手越のほか、ベッキーの復活が期待されていると番組制作関係者
  • 内村光良ベッキーをずっと気にかけているようだ、と芸能ライター
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