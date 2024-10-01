2年ぶりに地上波連ドラで主演する清原果耶（22＝写真）の“再始動”に注目が集まっている。【もっと読む】桜田ひよりが主演映画対決で清原果耶に圧勝…同じ表紙モデル出身、因縁のライバルの2人10月20日スタートの「マイダイアリー」（朝日放送・テレビ朝日系＝日曜夜10時15分）でヒロインを演じるが、ドラマの主演は2022年10月期の「霊媒探偵・城塚翡翠」（日本テレビ）以来となる。「その前の22年1月期『ファイトソング』（T