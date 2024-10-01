大リーグは9月30日（日本時間10月1日）、ナ・リーグのレギュラーシーズン全日程が終了。同日、1カードだけ残っていたブレーブスとメッツのダブルヘッダーで第1試合をメッツが制し、第2試合はブレーブスが勝利。この結果により、メッツは2年ぶり、ブレーブスは7年連続でプレーオフ（PO）進出が決定。POに進む全12チームが決まった。第1試合は終盤の乱打戦を制したメッツが8−7の僅差で勝利。2年ぶりのPO進出を勝ち取った。一方