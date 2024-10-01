お笑いタレントのハリウッドザコシショウ（50）が9月30日に放送された日本テレビ「大悟の芸人領収書」（月曜後11・59）に出演。知られざるパパとしての素顔を明かした。2016年に誕生した双子の娘がいるザコシ。「家では普通のパパ。結構慕ってくれてね」と家ではよき父親であることを明かした。さらに娘たちと「お笑いショー」をやることもあるという。「司会やるからパパ出てきて」と言われ、得意の“誇張モノマネ”を披露