◆若手トップ棋士同士の激突！JT杯覇者（前回優勝者）と2024年2月29日時点の日本将棋連盟公式戦タイトルホルダー（竜王・名人・王位・王座・棋王・叡王・王将・棋聖）および2023年賞金ランキング上位の棋士12名が出場できる「将棋日本シリーズJTプロ公式戦」（以下、JTプロ公式戦）。9月21日に行われた2回戦第4局の北海道大会で、藤井聡太JT杯覇者と佐々木大地七段の対局が行われた。藤井の通算成績は380勝76敗(勝率0.833、対局前)