9月30日、渋谷凪咲がInstagramを更新した。【写真】クリームまみれの笑顔SHOT公開渋谷は、自身のInstagramアカウントにて、「今まで一緒に旅を見守って下さっていた皆さま、ありがとうございました！！」と、自身が進行役を務めていた『イタズラジャーニー』（フジテレビ系）の最終回を報告し、クリームまみれの笑顔ショットや、出演者・スタッフらとの集合ショットなどを公開。続けて、「今やMCを飾るあの、かまいたちさんとチョ