推し活の世界にあふれる独特な単語の数々。推し活をしている人もしていない人も想像力を働かせて、難解な「推し活用語」を解読してみてください！問題：「強火担」、どんな意味？ヒント：「担」は「担当」を意味します。実際に推し活をしている人は、以下のような文でこの言葉を使用しているようです。「さ、さすが〇〇くん強火担だぜ……」答えを見る↓↓↓↓↓答えはこちら！「強火担」とは、推しを熱狂的に応援するファンのこと