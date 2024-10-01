Michelle NicholsDavid Brunnstrom［国連３０日ロイター］ - 北朝鮮の金星国連大使は３０日、米ニューヨークでの国連総会で、米国で誰が政権を取ろうとも北朝鮮が相手にするのは米国という国家体だけだと述べた。１１月５日の米大統領選で共和党候補のトランプ前大統領が勝った場合でも、北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記が個人外交に回帰する可能性を否定したと受け止められている。金大使はまた、「米国のいかなる政権