[３０日 ロイター] - ウクライナのゼレンスキー大統領は３０日、ロシアとの戦争の最前線の状況は「非常に厳しい」とし、ウクライナ軍は秋にできる限りのことを行う必要があると述べた。ビデオ演説で、２時間半以上にわたる最高司令官らとの会議に言及し、「各最前線部門、われわれの能力、将来の能力、具体的な任務についての報告は状況が非常に厳しいというものだ」と指摘。「この秋にできること、達成できることは全て達成し