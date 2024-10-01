【ニューヨーク＝平沢祐】米大リーグ歴代最多の４２５６安打を記録したピート・ローズさんが死去したと、９月３０日、複数の米メディアが報じた。８３歳だった。ローズさんは１９４１年、米オハイオ州シンシナティ生まれ。６３年に地元チームのレッズでメジャーデビューを果たした。両打ちで好打の内野手として、この年に新人王を獲得。７３年にはナ・リーグの最優秀選手（ＭＶＰ）に輝いた。８６年に引退するまで長く活躍し、