楽天グループは先月30日、中核子会社の楽天カードとみずほフィナンシャルグループが、資本業務提携を検討していくことで合意したと発表しました。楽天グループ「楽天カードのさらなる成長に向けて、みずほフィナンシャルグループとの連携をより加速させていくことで、今後拡大が見込める法人領域等での成長機会を追求していきたい」年末までに具体的な提携内容や、みずほフィナンシャルグループによる出資額などを決める方針だ