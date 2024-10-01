Takahiko Wada［東京１日ロイター］ - 日銀が１日発表した９月短観では、大企業・製造業の業況判断指数（ＤＩ）が前回から変わらない一方で、非製造業はプラス３４で２期ぶりに小幅に改善した。価格転嫁の進展が業況感を押し上げた。企業の物価見通しは２％台で維持され、人手不足感が極めて強い状況も継続。日銀が目指す賃金・物価の好循環が続いているとの指摘が出ている。＜小売、猛暑や自然災害で販売増＞大企業・製造業の