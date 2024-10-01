【モデルプレス＝2024/10/01】timelesz（タイムレス）の菊池風磨が9月30日、ラジオ番組『レコメン！』（文化放送／毎週月〜木曜よる10時〜）内の番組「timeleszのQrzone」（文化放送／火曜深夜0時5分〜）に出演。新メンバー募集オーディションでの候補生との向き合い方について語った。「timelesz project」（タイプロ）2次審査通過者36人一挙公開【一覧】◆菊池風磨「timelesz project」候補生との向き合い方に悩み現在、新メンバ