新居に訪問してきたA子の非常識な行動の数々に、限界寸前のきな子・ジョンソン(@kinako.ooo)さん。しかしお構いなしのA子は、今度は「ちょうだい」攻撃を繰り広げます。昔からの友達だった2人の関係はどうなってしまうのでしょうか。『厚かましいママ友』第4話をごらんください。 ©kinako.ooo ©kinako.ooo ©kinako.ooo ©kinako.ooo ©kinako.ooo &#16