今年21歳の現役大学生・豊永浩平さんの『月ぬ走いや、馬ぬ走い』（ちちぬはいや、うんまぬはい）が第67回群像新人文学賞を受賞しました。受賞作は戦争末期から現代にいたる沖縄を舞台に、時代も年代も異なる全14人のモノローグを繋いで描かれていきます。戦争中の日本兵から戦後の学生運動家、現代のヤンキー中高生や小学生まで、現在と過去を行きかいながら次々と変化する圧巻の「語り」が特長です。発表直後からさまざまなメディ