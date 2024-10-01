米大リーグのレギュラーシーズンの全日程が３０日（日本時間１０月１日）に終了し、１０月１日（同２日）から始まるプレーオフの組み合わせが決まった。ナ・リーグ西地区２位で、ワイルドカードゲームシリーズでは本拠地でブレーブスと対戦するパドレスは、シルト監督が会見して先発投手をキング、マスグローブ、シースとなることを発表。レギュラーシーズンで１３、６、１４勝を挙げた３人に託すことになった。一方で、故障な