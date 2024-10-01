ある日、幼稚園のお祭りでクマのマスコットをもらってきた森野kuma(@kuma.no.ouchi)さんの兄・はーちゃん。おなか部分を押すとピッピと音が鳴るそのマスコットを「くまぴっぴ」と名付けました。マスコットが気になる弟・そっちゃんのお祭りは翌日。大好きなペンギンのマスコットをゲットすると意気込んで幼稚園へ出発しました。しかし、そっちゃんが実際にもらってきたのは？ ©kuma.no.ouchi ©kuma