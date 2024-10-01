「マッチングアプリは怖い場所でもあるんだって、あの人と出会ったことで痛感しました」そう話す斉藤まゆみさん（仮名・36歳）は1年前、マッチングアプリで出会った同い年の男性に騙され、一軒家を購入。早く売り手がつかないだろうか……と購入した一軒家が売れるのを待ちわびています。◆シンママの自分を受け入れてくれた彼とゴールインまゆみさんは夫婦間レイプが原因で、4年前に離婚。ひとりで過ごす月日が長くなるにつれ