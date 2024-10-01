毎日服用することで月経困難症を改善したり、避妊効果が得られたりする低用量ピル。「女性のQOLを向上させてくれる！」と飲み続ける人がいる一方で、「リスクが怖い」「親から危険だから飲むなと言われた」など不安視している方が多いのも現状です。 そこで今回は丸の内の森レディースクリニック院長であり、女性の身体や性について様々な発信を行っている産婦人科医の宋美玄（そんみひょん）先生に、多くの方が勘違いしている