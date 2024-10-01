2歳の女の子と0歳男の子を育児中のたまき(@choki_tama)さんが描く育児漫画のご紹介です。家事の途中ふとある自分のクセに気が付きました。そのクセは産前にはなかったもの。赤ちゃんとの生活が体に染みついている証拠なのですが…。「育児中あるある」でほっこりします。皆さんにも同じ経験があるかもしれません。 ©choki_tama ©choki_tama ©choki_tama ©choki_tama