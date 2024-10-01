medeneシリーズより、ファッションや気分にあわせて髪色×眉色チェンジが一本でかなう｢1dayヘア&アイブロウカラー｣を2024年10月10日(木)より全国のウエルシアグループで先行発売をいたします。なお、今後は全国のドラッグストアでも販売を予定しています。手軽に印象を変えて楽しめる｢1dayヘア&アイブロウカラー｣。ぜひ、最後までご覧ください。 1dayタイプのヘア&アイブロウマスカラ 価格: