日本銀行が国内企業およそ9000社から景気判断を聞き取った9月の「日銀短観」が発表され、「大企業の製造業」の指数は前回の調査から横ばいでした。日銀が国内のおよそ9000の企業から景気判断を聞き取り、3か月に1度発表する短観は、金融政策を決める際の重要な判断材料の一つとなっています。きょう公表された9月分の調査結果によりますと、「大企業の製造業」の景気判断の指数はプラス13と、前回の調査から横ばいでした。一方、「