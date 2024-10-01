ラッパーの呂布カルマ（41）が1日までにX（旧ツイッター）を更新。自身の炎上騒ぎに便乗するユーチューバーらに対する嫌悪感をあらわにした。呂布は「俺を出汁にして、話題にいっちょ噛みしたい糞YouTuber共があのピンク駅行ってみたりキモータ共に必死になって媚びてるの哀れ過ぎる」と言及。「こんな風見鶏みてーな奴らに何の価値があるんだ？」とチクリとさした。呂布は9月22日の投稿で、智頭急行恋山形駅（鳥取県智頭町）のホ