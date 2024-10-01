アーティスト・湯木慧による単独個展『HAKOBUne2024 save point』が、11月25日（月）から12月1日（日）まで東京・巣鴨のギャラリー「ギャラリー・クラフト杜」にて開催される。 本展では、湯木慧の新作を中心に展示し、東京の喧騒を忘れ、自然との繋がりを感じられる特別な空間が提供される。 「save point」とは、RPG ゲームのセーブポイントから着想を得たもので、訪れた方が心を休め、リフレッ