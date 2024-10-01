北海道・道北の羽幌警察署は2024年9月30日、初山別村有明の村道で、道路工事の男性作業員（48）が死亡する作業事故があったと発表しました。男性は初山別村が発注した村道の雨水管の取り換え工事に従事してましたが、30日午後2時すぎ、油圧ショベルのバケットとその前方に停められていた振動ローラーとの間に頭部が挟まり、意識のない状態で病院に搬送されました。その後、男性の死亡が確認され、死因は脳挫創と判明し