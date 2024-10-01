俳優の塩野瑛久が、9月26日に都内で行われたテレビ朝日系金曜ナイトドラマ『無能の鷹』(10月11日スタート 毎週金曜23:15〜 ※一部地域除く)の囲み取材会に菜々緒、工藤阿須加、さとうほなみ、高橋克実、井浦新とともに登場した。塩野瑛久同作は、女性コミック誌『Kiss』(講談社)で連載中のはんざき朝未氏による同名コミック実写化作。“超有能そうな見た目なのに実は衝撃的に無能”な鷹野ツメ子を、菜々緒が演じる超・脱力系お仕事