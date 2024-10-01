歌手の“あのちゃん”のそっくりさんとして話題になった、アイドルグループ「にっぽん！真骨頂」の芹口しゅう（20）が、自ら「あのちゃんに似てる」とコメントした、最新ショットを公開した。【映像】服をまくりあげてビキニを披露…芹口しゅうのセクシーショットフジテレビ系のバラエティー番組『爆笑そっくりものまね紅白歌合戦スペシャル』に、“あのちゃん”の顔だけそっくりさんとして出演した芹口。番組MCを務めていた、