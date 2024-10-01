イギリスで国内最後の石炭火力発電所が9月30日に運転を終了しました。石炭火力発電の全廃はG7（＝先進7カ国）で初めてです。【映像】イギリス国内最後の石炭火力発電所30日、イギリス中部・ノッティンガム近郊にある国内最後の石炭火力発電所が運転を終了しました。イギリス政府は、CO2の排出量が多い石炭火力発電からクリーンエネルギーへの切り替えを進めていて、これで産業革命のきっかけとなったイギリスの石炭火力発電は