主に６５歳以上が対象の新型コロナウイルスワクチンの定期接種が１日、始まった。費用は原則として一部自己負担となり、期間は来年３月３１日まで。接種にはオミクロン株の一系統「ＪＮ．１」に対応した５種類のワクチンが使われ、「レプリコン」と呼ばれる新しいタイプも含まれる。６５歳以上の高齢者と、重い基礎疾患を持つ６０〜６４歳の人が対象で、自己負担額は最大７０００円。６５歳未満は希望者のみの任意接種で、原則