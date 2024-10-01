悪の軍団を率いてきた最狂女子レスラーが、プライベートで見せた美スッピン＆満面の微笑みにファンは釘付け。仲間を応援するメッセージを添えた「ギャップありすぎ」の画像に反響が相次いだ。【画像】衝撃的ギャップの「美スッピン」仲間のジェイ・ウーソが、キャリア初のシングルタイトル獲得をかけて戦う目前に、激励メッセージ「Happy MonJey night Mami」を投稿したリアだが、そのジェイの看板をバックに満面の笑顔を披露