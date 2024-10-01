気象庁＝東京都港区大型で猛烈な台風18号は1日、南シナ海をゆっくりと西寄りに進んだ。勢力は「非常に強い」から「猛烈」に強まった。今後、進路を北東に変えて台湾付近に進み、3日から4日ごろにかけて暴風域を伴い、沖縄に接近する恐れがある。気象庁は暴風や高波に警戒を呼びかけた。進路や勢力によって、警報級の大雨や高潮となる可能性もある。気象庁によると、沖縄では次第に風が強まる。2日の予想最大風速（最大瞬間風速