ＮＹ原油時間外取引小動き中東情勢緊迫化・リビア生産再開見通し、強弱材料が交錯 東京時間08:36現在 ＮＹ原油先物NOV 24月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝68.27（+0.10+0.15%） NY原油価格は時間外で小動き、強弱材料が交錯。イスラエルがレバノン南部の国境地帯にあるヒズボラの拠点を標的に地上攻撃を開始したと発表した。イスラエル軍によるレバノン地上侵攻は2006年以来およそ16年ぶりとなる。一方、リ