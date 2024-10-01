東京ディズニーリゾートで10月1日から始まるイベント“ディズニー・ハロウィーン”。2024年はこれまでと大幅に変わり、普段はあまり表に出ない悪役たち「ヴィランズ」がパーティーを主催するというテーマで、個性的なパフォーマンスでゲストを魅了する。そんなディズニー・ハロウィーンをいち早く取材した梶谷直史キャスターは、ヴィランズ主催のハロウィーンパーティーということで、トランプ兵の仮装で参加。「不思議の国のアリ