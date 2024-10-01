「シャンパンファイト」でプレーオフ進出を喜ぶメッツの選手たち＝アトランタ（AP＝共同）【アトランタ共同】米大リーグは9月30日、1カードだけ残っていたレギュラーシーズン最終戦でブレーブスとメッツのダブルヘッダーがアトランタで行われ、第1試合はメッツが8―7で制し、第2試合はブレーブスが3―0で勝った。この結果、千賀の所属するメッツは2年ぶり、ブレーブスは7年連続でプレーオフ（PO）に進んだ。ナ・リーグPO進出6