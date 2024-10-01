日本銀行が１日発表した９月の全国企業短期経済観測調査（短観）によると、企業の景況感を示す代表的な指標となる「大企業・製造業」の業況判断指数（ＤＩ）は前回６月調査から横ばいのプラス１３だった。「大企業・非製造業」のＤＩはプラス３４で、前回調査から１ポイント改善した。改善は２四半期ぶり。