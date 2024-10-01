イトーヨーカ堂が、今年5月に立ち上げた新惣菜ブランド『YORK DERI（ヨーク・デリ）』の新商品発表会を開催。10月1日より、新商品『YORK DERI（ヨーク・デリ）秋の味覚！栗ご飯弁当』が発売される。【画像】栗、芋、きのこなど秋の食材がふんだんに…！ 『秋の味覚！栗ご飯弁当』『YORK DERI』は、心にも身体にも優しい「毎日食べたい」おいしさをコンセプトに、今年5月に同社が立ち上げた新たな惣菜ブランド。8月末時点で約27