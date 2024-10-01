東海道新幹線が開業してきょう10月1日で60周年を迎えます。「日本の大動脈」として経済発展を支え、これまでに利用者は70億人に上ります。東京駅の19番線ホームでは、午前6時すぎ、博多行きの「のぞみ」一番列車の出発にあわせて式典が行われ、JR東海の丹羽俊介社長は、「おかげさまで（東海道新幹線が）60歳となることができました」「日本の皆様が新幹線を愛してくださる、誇りに思っていただけるような魅力ある鉄道にしていきた